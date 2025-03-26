Фура протаранила автобус с пассажирами на Кубани, есть пострадавшая

Авария произошла днем 26 марта на автодороге Белореченск — Апшеронск.

По предварительным данным, грузовик Shacman с полуприцепом не уступил дорогу автобусу «ПАЗ» на нерегулируемом перекрестке. После чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадала 57-летняя пассажирка автобуса. Ее госпитализировали в ЦРБ города Белореченска.

Информация о происшествии уточняется, на месте работают правоохранители, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Читайте также: водитель иномарки погибла после лобового ДТП на встречке в Динском районе. Смертельная авария с участием двух машин произошла 26 марта в 7:50 на 32-м километре дороги Воронежская — Суворовское в станице Пластуновской Динского района.

По предварительным данным, 37-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Kia Serato со стороны трассы М-4 «Дон» и на закруглении дороги выехала на встречную полосу. Там иномарка в лобовую столкнулась с таким же автомобилем Kia Serato, которым управляла 24-летняя девушка. В результате ДТП виновница аварии получила серьезные травмы, ее госпитализировали в реанимацию Динской ЦРБ, где она через время скончалась.

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