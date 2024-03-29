Водитель и пассажир пострадали в ДТП в Гулькевичском районе

Авария произошла 28 марта около 16:00 в районе 16-го километра трассы Гулькевичи — Скобелевская.

По предварительным данным, 38-летний водитель ВАЗ-2105 на нерегулируемом перекрестке поворачивал налево и не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Mitsubishi, которым управлял 73-летний водитель.

В результате аварии пострадали два человека: водитель иномарки и пассажир «пятерки», их госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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