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Из-за массового ДТП с тремя фурами затруднено движение под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-dtp-s-perevernuvshejsya-furoj-zatrudneno-dvizhenie-pod-novorossijskom
Из-за массового ДТП с тремя фурами затруднено движение под Новороссийском
Фото t.me/gibdd_nvrsk

Смертельная авария произошла днем 28 марта на участке автодороги Краснодар — Верхнебаканский под Новороссийском.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Лада Калина » ехал со стороны Новороссийска в сторону Краснодара, при обгоне не справился с управлением и врезался во встречный в КамАЗ. Затем иномарка по инерции столкнулась с грузовым автомобилем Scania, а КамАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Isuzu.

В результате ДТП водитель «Лада Калина» от полученных травм погиб на месте аварии. В связи с ДТП движение на участке дороги поселке Верхнебаканском затруднено. На места аварии работают сотрудники полиции, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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