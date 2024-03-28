Из-за массового ДТП с тремя фурами затруднено движение под Новороссийском

Смертельная авария произошла днем 28 марта на участке автодороги Краснодар — Верхнебаканский под Новороссийском.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Лада Калина » ехал со стороны Новороссийска в сторону Краснодара, при обгоне не справился с управлением и врезался во встречный в КамАЗ. Затем иномарка по инерции столкнулась с грузовым автомобилем Scania, а КамАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Isuzu.

В результате ДТП водитель «Лада Калина» от полученных травм погиб на месте аварии. В связи с ДТП движение на участке дороги поселке Верхнебаканском затруднено. На места аварии работают сотрудники полиции, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.