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Иномарка сбила насмерть мужчину, стоявшего на оживленной трассе на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-nasmert-muzhchinu-stoyavshego-na-ozhivlennoj-trasse-na-kubani
Иномарка сбила насмерть мужчину, стоявшего на оживленной трассе на Кубани
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 27 марта около 20:00 в районе 1161-го км трассы м-4 «Дон».

По предварительным данным, 28-летний водитель ехал за рулем Volkswagen Polo и сбил мужчину, который стоял на дороге c интенсивным движением. Пешеход переходить дорогу не собирался.

В результате ДТП мужчина от полученных травм погиб на месте до приезда скорой помощи. Личность погибшего и все обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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