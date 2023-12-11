Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП с фурой в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 11 декабря в 17:50 на федеральной трассе А-146 в Крымском районе.

Предварительно, водитель автомобиля Kia Magentis выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Shacman.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место происшествия и организовали безопасное движение транспорта на этом участке дороги. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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