Пьяный водитель грузовика врезался в маршрутку в Анапе, есть пострадавшие

Авария произошла на улице Стахановской 11 декабря в 14:45. На дороге столкнулись грузовой автомобиль Hyundai Porter и маршрутка № 9 с пассажирами.

В момент ДТП в автобусе было шесть пассажиров, двое из них пострадали.

Водитель иномарки был нетрезв, он скрылся с места аварии и пошел домой. Некоторое время он наблюдал за происходящим на месте аварии из окна своей квартиры. Позже он спустился вниз и признался госавтоинспекторам, что за рулем грузовика был именно он.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, пишет газета «Анапское Черноморье».

Читайте также: два водителя и пассажир пострадали в ДТП в Абинском районе. Авария с участием двух иномарок произошла 10 декабря около 16:30 на 66-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский.