Водитель и двое детей пострадали в съехавшей в траншею машине на Кубани

Авария произошла 5 февраля в 22:15 в Усть-Лабинске.

По предварительным данным, 34-летняя женщина ехала за рулем Kia Ceed, не выбрала соответствующую дорожным условиям скорость и наехала на бетонное ограждение, которым было обозначено место прокладки коммуникаций. После этого иномарка съехала в траншею.

В результате ДТП пострадали сама женщина- водитель и двое детей в возрасте 4 и 7 лет. Всем участникам ДТП назначено амбулаторное лечение, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района в Telegram.

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