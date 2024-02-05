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Mercedes врезался в железную опору в Сочи, один человек погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mercedes-vrezalsya-v-zheleznuyu-oporu-v-sochi-odin-chelovek-pogib
Mercedes врезался в железную опору в Сочи, один человек погиб
Фото t.me/gibddsochi

Смертельная авария произошла ночью 5 ноября на Дублере Курортного проспекта.

По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Mercedes со стороны улицы Гагарина в сторону поселка Дагомыс и не выбрал скорость, обеспечивающую контроль за машиной. Иномарка съехала с дороги и врезалась в опору информационного табло.

В результате аварии погиб 61-летний пассажир. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали. По факту аварии в полиции проводят проверку, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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