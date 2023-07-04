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Водитель хэтчбэка насмерть сбил пешехода в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-hetchbeka-nasmert-sbil-peshehoda-v-krasnodarskom-krae
Водитель хэтчбэка насмерть сбил пешехода в Краснодарском крае
Фото t.me/ogibddgul

Смертельное ДТП произошло ночью 3 июля в Гулькевичском районе около села Комсомольского на автодороге Гулькевичи — Скобелевская.

Известно, что водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал в сторону хутора Машевского и допустил наезд на 31-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

В результате столкновения пешеход скончался на месте от полученных травм. На его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

По факту гибели мужчины проводят проверку. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Гулькевичского района в Telegram.

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