Иномарка сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Каневском районе
Происшествия
01.07.2023 17:00
ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя, произошло 30 июня около 22:00 в станице Новоминской на улице Советской.
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил 15-летнюю девочку и сбил ее.
В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и позже самостоятельно обратилась в Каневскую ЦРБ, пишет газета «Каневские зори».
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