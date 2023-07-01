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Иномарка сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Каневском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-15-letnyuyu-devochku-na-peshehodnom-perehode-v-kanevskom-rajone
Иномарка сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Каневском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя, произошло 30 июня около 22:00 в станице Новоминской на улице Советской.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил 15-летнюю девочку и сбил ее.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и позже самостоятельно обратилась в Каневскую ЦРБ, пишет газета «Каневские зори».

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