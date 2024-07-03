Водитель грузовика насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Краснодаре

Смертельное ДТП произошло 3 июля в 9:30 на 8 км автодороги «Западный подъезд к Краснодару».

По предварительным данным, 40-летний водитель грузового автомобиля Mazda двигался со стороны Елизаветинской в краевой центр и допустил наезд на 30-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка погибла на месте от полученных травм. По факту происшествия проводят проверку. Полицейские устанавливаю обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: два человека погибли в жестком ДТП в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла днем 2 июля возле села Великовечного в Белореченском районе.