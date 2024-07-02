Два человека погибли в жестком ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла днем 2 июля возле села Великовечного в Белореченском районе.

По предварительным данным, 22-летняя водитель автомобиля Hyundai при выезде со второстепенной дороги нарушила ПДД и не предоставили преимущество автомобилю Lada.

В результате ДТП два человека погибли. Еще двое человек получили серьезные травмы, их госпитализировали в больницу Белореченска.

По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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