В Павловском районе УАЗ врезался в дерево, один человек погиб

Смертельная авария произошла 1 июля около 12:00 в районе 5-го километра трассы ФАД «Кавказ» в Павловском районе.

По предварительным данным, 62-летний мужчина ехал за рулем УАЗ «Патриот», съехал на обочину и не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в дерево.

В результате аварии 65-летний пассажир автомобиля от полученных травм погиб на месте. Водителя с травмами госпитализировали, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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