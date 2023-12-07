Водитель «Газели» насмерть сбил пешехода в Краснодаре
Происшествия
07.12.2023 14:10
ДТП со смертельным исходом произошло 6 декабря в 2:00 на Шоссейной в поселке Пригородном.
Предварительно, 46-летний водитель грузового автомобиля «Газель» наехал на 42-летнего мужчину, который стоял на проезжей части.
В результате столкновения пешеход скончался на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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