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Водитель «Газели» насмерть сбил пешехода в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-gazeli-nasmert-sbil-peshehoda-v-krasnodare
Водитель «Газели» насмерть сбил пешехода в Краснодаре
Фото Госавтоинспекции Кубани

ДТП со смертельным исходом произошло 6 декабря в 2:00 на Шоссейной в поселке Пригородном.

Предварительно, 46-летний водитель грузового автомобиля «Газель» наехал на 42-летнего мужчину, который стоял на проезжей части.

В результате столкновения пешеход скончался на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: десять человек погибли в ДТП на Кубани за прошедшие сутки. Всего в течение суток 6 декабря в Краснодарском крае зафиксировали 19 дорожно-транспортных происшествий.

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