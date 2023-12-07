Десять человек погибли в ДТП на Кубани за прошедшие сутки

Всего в течение суток 6 декабря в Краснодарском крае зафиксировали 19 дорожно-транспортных происшествий. В результате них 10 человек погибли и 17 получили травмы.

Из-за нарушения дистанции на дороге произошло три аварии, в которых пять человек погибли и шестеро пострадали. По причине несоответствия скорости случилось два ДТП, в которых один человек погиб и один пострадал.

За прошедшие сутки в регионе водители восемь раз наехали на пешеходов. В результате три человека погибли и пятеро получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае. Авария с участием двух большегрузов и микроавтобуса произошла 6 декабря в 20:30 на 52-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский около поселка Ильского в Северском районе.