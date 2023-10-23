Водитель фуры раздавил велосипедиста на федеральной трассе в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло 22 октября около 18:30 на 97 км федеральной автодороги «Кавказ» в Кавказском районе.

По предварительной информации, 58-летний водитель грузового автомобиля Mercedes наехал на велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения с фурой велосипедист скончался в больнице Кропоткина, не приходя в сознание. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кавказского района.

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