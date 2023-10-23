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Водитель фуры раздавил велосипедиста на федеральной трассе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-fury-razdavil-velosipedista-na-federalnoj-trasse-v-krasnodarskom-krae
Водитель фуры раздавил велосипедиста на федеральной трассе в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кавказского района

Смертельное ДТП произошло 22 октября около 18:30 на 97 км федеральной автодороги «Кавказ» в Кавказском районе.

По предварительной информации, 58-летний водитель грузового автомобиля Mercedes наехал на велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения с фурой велосипедист скончался в больнице Кропоткина, не приходя в сознание. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кавказского района.

Читайте также: в Новороссийске под колесами легковушки погиб 49-летний мужчина. Смертельная авария произошла 23 октября в 5:15 на Анапском шоссе.

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