В Новороссийске под колесами легковушки погиб 49-летний мужчина

Смертельная авария произошла 23 октября в 5:15 на Анапском шоссе.

По предварительным данным, 52-летний мужчина ехал за рулем автомобиля ВАЗ- 21120 по Анапскому шоссе со стороны улицы Индустриальной в сторону улицы Московской и напротив дома № 54 сбил 49-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте до приезда скорой помощи. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

Читайте также: иномарка насмерть сбила женщину в Армавире.