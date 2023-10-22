Иномарка насмерть сбила женщину в Армавире

Смертельное ДТП произошло 21 октября в 17:20 на улице Урицкого.

По предварительным данным, 55-летний водитель Skoda ехал в сторону улицы Володарского и сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшую госпитализировали, от полученных травм она скончалась в больнице. Личность погибшей женщины устанавливается.

По факту аварии проводится проверка. В полиции напомнили, что пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин, сообщает пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю.

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