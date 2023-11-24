Водитель фуры насмерть сбил оленя в Крымском районе

Дорожное происшествие случилось 23 ноября в 21:50 на 13 км автодороги Славянск-на-Кубани — Крымск около станицы Троицкой.

Водитель грузового автомобиля наехал на благородного оленя, перебегавшего дорогу. Животное скончалось на месте.

По факту гибели оленя подали заявление в ОМВД по Крымскому району. Правоохранители проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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