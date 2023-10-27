После убийства благородного оленя в Кореновском районе завели уголовное дело

Труп дикого оленя несколько дней назад заметил госинспектор в окрестностях станицы Платнировской и сообщил об этом в полицию.

Правоохранители провели проверку и приняли решение возбудить уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По закону, за это преступление может грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет и штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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