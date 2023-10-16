«Поворот не туда»: благородный олень едва не убил грибников в Краснодарском крае

Инцидент произошел накануне в горах Крымского района. Вместе с сезоном грибов в этих местах начался гон у оленей.

Двое местных жителей отправились в лес за грибами. Они сошли с тропы и проникли на территорию вольера, где в полувольных условиях находятся дикие животные. Пройдя километр они наткнулись на самца благородного оленя.

Грибники испугались и закричали. Олень пришел в ярость и напал на незваных гостей, нанеся им множество травм.

«За безответственное поведение мужчины чуть не поплатились жизнью!», — говорится в сообщении пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Специалисты призывают жителей и гостей Кубани при встрече диких животных в лесу не паниковать, не делать резких движений и не кричать. Нужно медленно отходить назад, не поворачиваясь к животным спиной.

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