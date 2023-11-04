Водитель электровелосипеда сбил на тротуаре 7-летнюю девочку в Сочи и скрылся

Инцидент произошел накануне вечером в Центральном районе курорте. Нарушителя задержали в короткий срок.

Известно, что водитель электровелосипеда наехала на 7-летнюю девочку, которая шла по тротуару. Травмированную девочку госпитализировали в детскую городскую больницу.

Правоохранители установили личность велосипедиста. Им оказался 22-летний уроженец Оренбурга, который последние месяцы живет в Сочи. Его нашли и задержали.

«В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям приезжего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отделе полиции виновник происшествия рассказал, что девочка выбежала на тротуар, а он не успел затормозить. По его словам, он дождался прибытия бригады скорой помощи, а затем уехал, продолжая выполнять рабочие обязанности.

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