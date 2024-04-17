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Водитель «девятки» насмерть сбил женщину в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-devyatki-nasmert-sbil-zhenshhinu-v-krasnodarskom-krae
Водитель «девятки» насмерть сбил женщину в Краснодарском крае
Фото газеты "Огни Кубани"

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 16 апреля на автодороге Краснодар — Кропоткин около станицы Темижбекской.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался в сторону Кропоткина и допустил наезд на женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе личность погибшей, пишет газета «Огни Кубани».

Читайте также: двое подростков на питбайке врезались в легковушку в Анапе, водитель погиб. Авария произошла вечером 16 апреля на 4 км+800 м трассы Анапа — Сукко.

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