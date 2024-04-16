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Двое подростков на питбайке врезались в легковушку в Анапе, водитель погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-podrostkov-na-pitbajke-vrezalis-v-legkovushku-v-anape-voditel-pogib
Двое подростков на питбайке врезались в легковушку в Анапе, водитель погиб
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла вечером 16 апреля на 4 км+800 м трассы Анапа — Сукко.

По предварительным данным, 16-летний водитель питбайка обгонял машины и врезался в автомобиль KIA, который поворачивал налево. От столкновения мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль «ВАЗ».

В результате ДТП водитель питбайка скончался в больнице. Его 15-летний пассажир также получил травмы, за его жизнь борются врачи.

Это вторая авария с подростками 16 апреля — утром в Динском районе в ДТП попал 12-летний ребенок за рулем мопеда.

«По всем фактам ДТП с несовершеннолетними водителями информация будет передана на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении родителей. Родители, Ваша задача не просто дать жизнь ребенку, но и сохранить ее», — сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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