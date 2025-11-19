Водитель BMW устроил дрифт на перекрестке в Армавире

Правоохранители выявили и задержали мужчину, нарушавшего ПДД в Армавире.

В результате мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоматериал с нарушением правил дорожного движения. На кадрах водитель BMW наматывал круги по среди перекрестка, несмотря на правила, безопасность пешеходов и других участников дорожного движения.

Сотрудниками Госавтоинспекции отдела МВД России по Армавиру была проведена проверка. Злостного нарушителя ПДД задержали. В отношении водителя иномарки составили протоколы по двум административным правонарушениям по ст. 12.16 ч.1 и ст. 12.33 КоАП РФ. За несоблюдение правил разметки проезжей части ему грозит штраф в размере 750 рублей, а за повреждение дороги предусмотрен штраф от 5 до 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Армавиру.

Читайте также: полиция оштрафовала приезжего, устроившего дрифт в центре Краснодара. На кадрах видно, как водитель иномарки с номером «777» устроил дрифт на проезжей части возле краснодарской филармонии. На асфальте остались черные следы от шин.

