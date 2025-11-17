Полиция оштрафовала приезжего, устроившего дрифт в центре Краснодара

На шум под окнами ранним утром 17 ноября на улице Красной местные жители пожаловались в соцсетях.

На кадрах видно, как водитель иномарки с номером «777» устроил дрифт на проезжей части возле краснодарской филармонии. На асфальте остались черные следы от шин.

Сотрудники Госавтоинспекции краевой столицы в тот же день установили нарушителя. Им оказался 34-летний житель Дагестана.

В отношении водителя составили протоколы по трем административным правонарушениям. Теперь за тонировку стекол ему грозит штраф в 500 рублей. Выезд на встречную полосу обойдется в 7,5 тыс. рублей либо мужчине грозит лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Кроме того, за ущерб, причиненный дороге, автомобилисту придется заплатить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

