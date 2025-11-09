Logo
Участники свадебного кортежа устроили дрифт и создали пробку на дороге в Сочи

Происшествия

Происшествия
Участники свадебного кортежа устроили дрифт и создали пробку на дороге в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

На незаконное ограничение движения на улицах города-курорта 9 ноября пожаловались местные жители в соцсетях.

По их словам, участники свадебного кортежа заблокировали движение на автомобильной дороге, чтобы устроить дрифт на проезжей части. Из-за этого другие водители были вынуждены стоять в заторе, многие опоздали на работу.

«Застрявшим в пробке водителям пришлось ждать, пока кортеж вдоволь «напляшется» на своих авто», — рассказал автор публикации.

Сотрудники полиции инициировали проверку после обнаружения этой информации в интернете. Сейчас правоохранители устанавливают личности всех нарушителей, действия которых привели к блокированию дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: устроившего дрифт на перекрестке водителя задержали в Анапе.

