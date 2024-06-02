Водитель BMW погиб в лобовом ДТП на встречке в Абинском районе
Происшествия
02.06.2024 09:42
Смертельная авария произошла 2 июня около 7:00 на автодороге Новомышастовская — Федоровская — Холмская.
По предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу в разрешенном месте, где столкнулся с Chevrolet.
В результате ДТП водитель BMW погиб на месте аварии, водителя второй машины госпитализировали в Абинскую ЦРБ, сообщает Госавтоинспекция Абинского района.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Читайте также: мусоровоз раздавил гулявшего с собакой мужчину в дворе многоэтажки в Сочи.