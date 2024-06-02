Водитель BMW погиб в лобовом ДТП на встречке в Абинском районе

Смертельная авария произошла 2 июня около 7:00 на автодороге Новомышастовская — Федоровская — Холмская.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу в разрешенном месте, где столкнулся с Chevrolet.

В результате ДТП водитель BMW погиб на месте аварии, водителя второй машины госпитализировали в Абинскую ЦРБ, сообщает Госавтоинспекция Абинского района.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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