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Водитель BMW погиб в лобовом ДТП на встречке в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-bmw-pogib-v-lobovom-dtp-na-vstrechke-v-abinskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Водитель BMW погиб в лобовом ДТП на встречке в Абинском районе
Фото t.me/gibdd_abinsk

Смертельная авария произошла 2 июня около 7:00 на автодороге Новомышастовская — Федоровская — Холмская.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу в разрешенном месте, где столкнулся с Chevrolet.

В результате ДТП водитель BMW погиб на месте аварии, водителя второй машины госпитализировали в Абинскую ЦРБ, сообщает Госавтоинспекция Абинского района.

Фото t.me/gibdd_abinsk

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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