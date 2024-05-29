Мусоровоз раздавил гулявшего с собакой мужчину в дворе многоэтажки в Сочи

Авария, в которой погиб 51-летний местный житель, произошла 29 мая около 5:30 на улице Туапсинской в районе дома № 15 в Центральном районе Сочи.

Фото с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они рассказали, что мужчина выгуливал собаку, когда на него наехал сдававший назад мусоровоз.

По предварительным данным, 56-летний водитель грузовика Hyundai при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра. Он сбил 51-летнего пешехода. От полученных травм тот скончался до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

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