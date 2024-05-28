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Пенсионерка сбила 5-летнего ребенка во дворе в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-sbila-5-letnego-rebenka-vo-dvore-v-novorossijske
Пенсионерка сбила 5-летнего ребенка во дворе в Новороссийске
Фото t.me/gibdd123region

Авария, в которой пострадал 5-летний мальчик, произошла 27 мая около 15:00 во дворе на улице Катановой.

По предварительным данным, 61-летняя женщина за рулем Toyota двигалась по внутридомовой территории. Она сбила 5-летнего ребенка.

Мальчика госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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