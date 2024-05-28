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В Новороссийске водителя пришлось вырезать из фургона после удара об опору моста

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-voditelya-prishlos-vyrezat-iz-furgona-posle-udara-ob-oporu-mosta
В Новороссийске водителя пришлось вырезать из фургона после удара об опору моста
Фото t.me/alekseioderov

ДТП, в котором пострадал мужчина, произошло утром 28 мая на улице Мефодиевской.

По предварительным данным, фургон врезался в опору моста. В результате водитель оказался зажат в салоне. Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего. Мужчину передали врачам скорой помощи.

«Уважаемые водители на дороге нужно быть внимательным и осторожным!», — написал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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