Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Геленджике

Авария со смертельным исходом произошла 25 мая около 19:00 на пересечении улиц Халтурина и Шмидта.

По предварительным данным, 43-летний мужчина за рулем Hyundai Sonata на перекрестке не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Yamaha. От удара мотоцикл отбросило на стоящий Renault.

В результате 27-летий мотоциклист от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства пришествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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