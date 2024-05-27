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Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-pogib-v-dtp-s-inomarkoj-v-gelendzhike
Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Геленджике
Фото t.me/gibdd123region

Авария со смертельным исходом произошла 25 мая около 19:00 на пересечении улиц Халтурина и Шмидта.

По предварительным данным, 43-летний мужчина за рулем Hyundai Sonata на перекрестке не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Yamaha. От удара мотоцикл отбросило на стоящий Renault.

В результате 27-летий мотоциклист от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства пришествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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