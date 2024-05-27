Четыре человека погибли в ДТП на встречке под Майкопом

Авария, в которой погибли четыре человека произошла 27 мая около 7:30 на 1 км трассы «Обход города Майкопа».

По предварительным данным, 38-летний житель пригорода Майкопа за рулем «Лада Гранта» допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2111, под управлением 37-летнего жителя Майкопского района.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте. Также на месте от полученных травм скончались двое пассажиров, находившихся в одном из автомобилей. Полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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