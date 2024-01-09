Водитель без прав перевернулся за рулем иномарки в Абинском районе

Авария произошла 8 января около 3:00 в районе 83-го километра дороги Краснодар — Верхнебаканский в Абинский район

По предварительным данным, 32-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Opel Astra и не выбрал безопасную скорость. В результате машина съехала с дороги, опрокинулась и врезалась в дерево. В результате ДТП травмы получили водитель и его 28-летний пассажир. Их госпитализировали.

Инспекторы ГИБДД установили, что водительских прав у мужчины не было. Обстоятельства аварии устанавливают, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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