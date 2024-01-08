Автобус протаранил внедорожник в Сириусе, есть пострадавшие

Авария произошла 8 января около 14:00 на пересечении улиц Морской бульвар и Губернская.

По предварительным данным, на дороге столкнулись автобус под управлением 51-летнего мужчины и автомобиль УАЗ, за рулем которого был 29-летний мужчина. Авария произошла из-за того, что внедорожник не уступил дорогу автобусу на перекрестке.

В момент ДТП в автобусе не было пассажиров. В результате происшествия пострадали оба водителя, их госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба ОМВД по ФТ Сириус.

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