Водитель без прав насмерть сбил женщину на трассе в Курганинском районе
Происшествия
15.04.2024 13:17
Смертельная авария произошла 14 апреля около 5:00 в районе 91-го километра дороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.
По предварительным данным, 22-летний парень без водительских прав ехал за рулем автомобиля Toyota и сбил переходившую дорогу в неустановленном месте 30-летнюю женщину. В результате ДТП женщина погибла на месте.
В отношении мужчина составили административный материал за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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