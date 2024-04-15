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Водитель без прав насмерть сбил женщину на трассе в Курганинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-bez-prav-nasmert-sbil-zhenshhinu-na-trasse-v-kurganinskom-rajone
Водитель без прав насмерть сбил женщину на трассе в Курганинском районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 14 апреля около 5:00 в районе 91-го километра дороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

По предварительным данным, 22-летний парень без водительских прав ехал за рулем автомобиля Toyota и сбил переходившую дорогу в неустановленном месте 30-летнюю женщину. В результате ДТП женщина погибла на месте.

В отношении мужчина составили административный материал за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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