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Иномарка насмерть сбила пешехода с велосипедом на трассе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-nasmert-sbila-peshehoda-s-velosipedom-na-trasse-v-krasnodarskom-krae
Иномарка насмерть сбила пешехода с велосипедом на трассе в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 13 апреля в 22:50 на 31-м километре трассы Тбилисская — Кропоткин в Кавказском районе.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Mazda сбил 37-летнего пешехода, который катил велосипед по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход погиб.

Госавтоинспекция призывает велосипедистов и пешеходов обязательно использовать жилеты со светоотражающими элементами, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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