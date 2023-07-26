Водитель автобуса с 18 детьми в салоне пытался скрыться от полиции в Сочи, спеша на вокзал

Инцидент произошел в Лазаревском районе. В результате него никто не пострадал.

Госавтоинспекторы попытались остановить автобус Hyundai для проверки, но его водитель проигнорировал их требование, а вместо этого вдавил педаль газа в пол и попытался скрыться.

Вскоре его догнали и задержали. В салоне автобуса было 18 детей, направлявшихся на железнодорожный вокзал.

Оказалось, что водитель не имел права перевозить людей на этом автобусе. Недавний техосмотр показал, что в автомобиле неисправны тормоза, фары, аварийные выходы, а рисунок протектора резины на задней оси разный.

На водителя, пытавшего скрыться от полиции на автобусе с детьми, составили пять административных протоколов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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