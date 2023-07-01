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Житель Анапы украл велосипед и пытался скрыться на нем от погони

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-anapy-ukral-velosiped-i-pytalsya-skrytsya-na-nem-ot-pogoni
Житель Анапы украл велосипед и пытался скрыться на нем от погони
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Велосипедиста, чья внешность подходила под описание из ориентировки, сотрудники Росгвардии заметили на улице Красноармейской.

Заметив патрульный автомобиль, мужчина прибавил скорость и попытался скрыться. Его удалось задержать. Подозреваемый оказался 45-летним местным жителем. Выяснилось, что велосипед он похитил два дня назад. Злоумышленника передали сотрудникам полиции.

Кроме того, днем ранее за аналогичное преступление сотрудники росгвардейцы задержали 43-летнего приезжего, который разыскивался Анапским линейным отделом МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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