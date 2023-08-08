Водитель автобуса погиб в массовом ДТП с двумя грузовиками в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 8 августа в 16:30 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский в Крымском районе.

Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. После этого автомобили продолжили движение по инерции и врезались в грузовик, припаркованный на обочине.

«В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте. Установлено, что в момент аварии пассажиров в автобусе не было. Он осуществлял заказные перевозки и следовал из Краснодара в Новороссийск», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Для того, чтобы избежать возникновения сильных пробок на этом участке дороги работают госавтоинспекторы. Они регулируют движение транспорта.

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