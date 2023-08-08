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Грузовик влетел в отбойник и перекрыл движение на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-vletel-v-otbojnik-i-perekryl-dvizhenie-na-trasse-m-4-don-v-krasnodarskom-krae
Грузовик влетел в отбойник и перекрыл движение на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае

ДТП произошло вечером 8 августа на 1238 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в Кореновском районе.

Предварительно, водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением и врезался в отбойник. Произошел разлив топлива.

Из-за этого движение на этом участке трассы частично перекрыли. Для сокращения заторов на месте аварии работают госавтоинспекторы. Они регулируют движение транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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