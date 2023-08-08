Грузовик влетел в отбойник и перекрыл движение на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае
Происшествия
08.08.2023 17:44
ДТП произошло вечером 8 августа на 1238 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в Кореновском районе.
Предварительно, водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением и врезался в отбойник. Произошел разлив топлива.
Из-за этого движение на этом участке трассы частично перекрыли. Для сокращения заторов на месте аварии работают госавтоинспекторы. Они регулируют движение транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: два человека погибли в жестком лобовом ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 7 июля около 13:00 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе.