Вода в море у берегов Сочи и Геленджика прогрелась до +14 °С

Такие данные 7 апреля публиковал Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Сочи и Геленджике средняя температура морской воды составила +14 °С. В Анапе, Туапсе, Ейске и Новороссийске вода прогрелась до +13 °С.

Чуть холоднее вода в Приморско-Ахтарске и Темрюке — +11 °С.

Комфортной для купания морская вода считается в районе 21-22°C. Обычно таких значений в Краснодарском крае она достигает к середине июня.

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