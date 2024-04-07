Вода в море у берегов Сочи и Геленджика прогрелась до +14 °С
Общество
07.04.2024 12:14
Такие данные 7 апреля публиковал Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Сочи и Геленджике средняя температура морской воды составила +14 °С. В Анапе, Туапсе, Ейске и Новороссийске вода прогрелась до +13 °С.
Чуть холоднее вода в Приморско-Ахтарске и Темрюке — +11 °С.
Комфортной для купания морская вода считается в районе 21-22°C. Обычно таких значений в Краснодарском крае она достигает к середине июня.
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