В некоторых районах Краснодарского края синоптики прогнозируют заморозки

Местами в крае, исключая Черноморское и Азовское побережья, ночью и утром 8 апреля, а также 9 апреля ожидаются заморозки до -1…-3 °C.

В связи с этим повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур.

Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Например, для защиты растений необходимо их укрыть пленкой, нетканым материалом или соломой. Материал для укрывания должен обладать малой теплопроводностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: кубанский синоптик назвал вбросом прогноз об аномально жарком лете в России.