Вода в Черном море впервые с начала лета прогрелась до +29 °С
Общество
15.08.2023 13:03
Об этом 15 августа сообщили специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Самая теплая морская вода сейчас на Черноморском побережье: в Сочи — +29 °C, в Туапсе — +27 °C. В Геленджике вода прогрелась до +25 °С, в Анапе — до +23 °С, в Новороссийске — до +22 °С.
На Азовском побережье температура воды достигла примерно таких же отметок — в Ейске и Приморско-Ахтарске — до +26 °С, в Темрюке — до +25 °С.
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