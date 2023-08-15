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Вода в Черном море впервые с начала лета прогрелась до +29 °С

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voda-v-chernom-more-vpervye-s-nachala-leta-progrelas-do-29-s
Вода в Черном море впервые с начала лета прогрелась до +29 °С
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Об этом 15 августа сообщили специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Самая теплая морская вода сейчас на Черноморском побережье: в Сочи — +29 °C, в Туапсе — +27 °C. В Геленджике вода прогрелась до +25 °С, в Анапе — до +23 °С, в Новороссийске — до +22 °С.

На Азовском побережье температура воды достигла примерно таких же отметок — в Ейске и Приморско-Ахтарске — до +26 °С, в Темрюке — до +25 °С.

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