Вода в Черном море у берегов Сочи за сутки остыла на семь градусов

По данным синоптиков, температура морской воды у побережья в Сочи к 9:00 26 июня составлял +21°C.

При этом днем ранее морская вода в Сочи была теплее на 7 градусов, ее температура достигала +28°C.

В Анапе море также остыло на 7 градусов с +26°C до +19°C. В Новороссийске море стало холоднее на 8 градусов. Сейчас температура вода у побережья города-героя составляет +18°C.

В Туапсе и Геленджике температура моря за сутки почти не изменилась и составляет +24°C.

На Азовском побережье самое теплое море в Ейске +27°C. На один градус прохладнее вода в Темрюке. В Приморско-Ахтарске температура морской воды составляет 24°C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи с резким понижением температуры воды в Анапе 22 июня запретили купание в море.