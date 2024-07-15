Вода в Черном море у берегов Кубани прогрелась до +28 °С

Температура морской воды на курортах Краснодарского края продолжает постепенно увеличиваться на фоне сильной жары.

По состоянию на 15 июля, самое теплое море ждет туристов в Туапсинском районе — там вода прогрелась уже до +28°С.

Немногим холоднее температура в Сочи — +26 °С и Геленджике — +25 °С. В Новороссийске и Анапе вода прогрелась до +24 °С.

На Азовском побережье Кубани самое теплое море в Ейске и Приморско-Ахтарске — там температура воды составляет +27 °C. До +26 °C прогрелось море в Темрюке, сообщает ЦГМС Краснодара.

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