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Вода в Азовском море у берегов Кубани прогрелась до +23 °C

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voda-v-azovskom-more-u-beregov-kubani-progrelas-do-23-c
Вода в Азовском море у берегов Кубани прогрелась до +23 °C
Вода в Азовском море у берегов Кубани прогрелась до +23 °C

По данным на 3 июня, температура воды в Азовском море у побережья станицы Должанской Ейского района прогрелась до +23 °C.

Немного холоднее вода в Тамани — там температура воды составляет +22 °С. В Темрюке и Ейске вода прогрелась до +21 °С, в Приморско-Ахтарске — до +20 °С.

На Черноморском побережье температура морской воды достигла +21 °С в Новороссийске и Геленджике и до +20 °С — в Анапе, Туапсе и Сочи, сообщает ЦГМС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», синоптики прогнозировали, что в Сочи купальный сезон начнется не раньше июня — это связано с дождями и медленным прогреванием воды в море.

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