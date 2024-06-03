Вода в Азовском море у берегов Кубани прогрелась до +23 °C

По данным на 3 июня, температура воды в Азовском море у побережья станицы Должанской Ейского района прогрелась до +23 °C.

Немного холоднее вода в Тамани — там температура воды составляет +22 °С. В Темрюке и Ейске вода прогрелась до +21 °С, в Приморско-Ахтарске — до +20 °С.

На Черноморском побережье температура морской воды достигла +21 °С в Новороссийске и Геленджике и до +20 °С — в Анапе, Туапсе и Сочи, сообщает ЦГМС Краснодара.