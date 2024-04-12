Вода в Азовском море прогрелась уже до +15 °C
Общество
12.04.2024 11:17
В Краснодарском крае продолжается аномальное для апреля потепление. Температура воздуха в дневные часы держится на отметках выше +20 °C.
Вместе с воздухом прогревается и морская вода — быстрее всего в относительно неглубоком Азовском море.
По данным на 9:00 12 апреля, в Ейске вода прогрелась до +15 °C, в Темрюке и Приморско-Ахтарске — до +14 °C.
В Сочи, Геленджике и Туапсинском районе морская вода прогрелась до +14 °C. В Анапе и Новороссийске — до +13 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.
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