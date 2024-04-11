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Сильный туман ожидается в Сочи 12 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnyj-tuman-ozhidaetsya-v-sochi-12-aprelya
Сильный туман ожидается в Сочи 12 апреля
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, в ночь на 12 апреля, а также в течение дня территорию курорта местами окутает густой туман.

Все городские службы работают в усиленном режиме по поручению мэра Сочи. Ситуацию в городе контролирует оперативный штаб.

Жителей и гостей курорта призвали быть внимательней во время сильного тумана и соблюдать все необходимые меры безопасности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: к подготовке пляжей к летнему сезону приступили в Сочи. Первыми на работу вышли водолазы, занимающиеся обследованием морского дна.

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