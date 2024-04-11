Сильный туман ожидается в Сочи 12 апреля

По прогнозу синоптиков, в ночь на 12 апреля, а также в течение дня территорию курорта местами окутает густой туман.

Все городские службы работают в усиленном режиме по поручению мэра Сочи. Ситуацию в городе контролирует оперативный штаб.

Жителей и гостей курорта призвали быть внимательней во время сильного тумана и соблюдать все необходимые меры безопасности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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