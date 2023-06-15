Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Вода полностью ушла из подтопленных домов и дворов в поселке Ильском Северского района

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voda-polnostyu-soshla-iz-podtoplennyh-domov-i-dvorov-v-poselke-ilskom-severskogo-rajona
Вода полностью ушла из подтопленных домов и дворов в поселке Ильском Северского района
Фото t.me/andreidoroshevskii

После залпового ливня 14 июня в поселке Ильском оказались подтопленными придомовые территории и домовладения.

По данным на 23:30 14 июня специалисты обследовали домовладения по 36 адресам. Вода зашла в жилые помещения 20 домов. Одну семью из 4 человек с улицы Свердлова отселили жилье резервного фонда.

К 8:00 15 июня вода из домов и придомовых территорий полностью сошла. Комиссия по обследованию и оценке ущерба продолжит работу в течение дня, сообщил в своем Telegram-канале глава Северского района Андрей Дорошевский.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Ильском 14 июня во время залпового дождя подтопило 31 двор и 10 домов.

Статьи
Меланома: симптомы и профилактика рака кожи
Меланома: симптомы и профилактика рака кожи
Откуда возникают фобии и как можно их побороть?
Откуда возникают фобии и как можно их побороть?
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июня
Выйти из сумрака: что такое кома и почему из нее легко выходят только в кино
Выйти из сумрака: что такое кома и почему из нее легко выходят только в кино
Сколько варить яйца: вкрутую, всмятку и «в мешочек»
Сколько варить яйца: вкрутую, всмятку и «в мешочек»
Поделиться:
Поделиться
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях