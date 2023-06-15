Вода полностью ушла из подтопленных домов и дворов в поселке Ильском Северского района

После залпового ливня 14 июня в поселке Ильском оказались подтопленными придомовые территории и домовладения.

По данным на 23:30 14 июня специалисты обследовали домовладения по 36 адресам. Вода зашла в жилые помещения 20 домов. Одну семью из 4 человек с улицы Свердлова отселили жилье резервного фонда.

К 8:00 15 июня вода из домов и придомовых территорий полностью сошла. Комиссия по обследованию и оценке ущерба продолжит работу в течение дня, сообщил в своем Telegram-канале глава Северского района Андрей Дорошевский.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Ильском 14 июня во время залпового дождя подтопило 31 двор и 10 домов.